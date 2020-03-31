Красноярск, , 06:46 — REGNUM В Красноярском крае на утро 31 марта под непрерывным медицинским наблюдением на дому из-за коронавируса находятся 10 210 человек. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минздраве, за сутки их количество выросло на 962 человека.

В регионе зарегистрировано 14 подтверждённых случаев COVID-19. Ожидается подтверждение анализа в 12 случаях (+ 5 за сутки) в новосибирской лаборатории «Вектор».

Всего с 31 января 2020 года в Красноярском крае на коронавирус обследовали 5749 человек (+966 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, на 30 марта в крае также было зарегистрировано 14 лабораторно подтверждённых случаев коронавируса.

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