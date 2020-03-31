Каир, , 06:44 — REGNUM Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Египте достигло 656, из них 41 — летальные, объявил официальный представитель египетского министерства здравоохранения Халед Мугахед, 30 марта сообщается на сайте ведомства.

За сутки в Египте выявлено 47 новых случаев COVID-19, а один пациент с данным диагнозом скончался. Всего с начала пандемии в стране от коронавирусной инфекции умерли 41 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта на 14 дней на территории Египта был веден комендантский час.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Египта призвал наращивать стратегические резервы