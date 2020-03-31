Хабаровск, , 06:42 — REGNUM Власти Хабаровска призвали жителей города ограничить время пребывания на кладбищах в предстоящую Пасху и Радоницу.

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По данным ИА Хабаров. Today, рекомендовано прийти на короткое время, только чтобы навести порядок на могилах. А помянуть близких рекомендуется дома — в связи с пандемией COVID-19.

Городские власти также сообщили, что погибших от COVID-19 будут хоронить в закрытых гробах, которые подвергнут специальной обработке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске подтверждено 7 случаев коронавируса. Все пациенты находятся в краевом инфекционном госпитале, трое из них в отделении интенсивной терапии.