Зеленогорск, Красноярский край, , 06:21 — REGNUM Пожар в пятиэтажном доме в ЗАТО Зеленогорск Красноярского края привел к гибели одного человека, 31 марта сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сигнал о возгорании поступил в 06:27 (2.27 мск). Огонь охватил две квартиры. Из дома были эвакуированы 20 человек. Пожар был потушен в 7:37 (3.37 мск).

Для его ликвидации были задействованы 24 человека и пять единиц техники. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта при пожаре в частном доме в деревне Красный Октябрь Курганской области погибли два человека.

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