Сеул, , 06:19 — REGNUM Учебных год в школах Южной Корее начнется в дистанционном режиме обучения из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, заявил премьер-министр республики Чон Се Гюн, передает телеканал KBS.

По его словам, учебный год начнется с 9 апреля. Введение в дистанционное обучение для учащихся будет поэтапным, чтобы и ученики, и педагоги смогли адаптироваться к новой модели обучения. Чон Се Гюн также призвал министерство образования подготовить учебные заведения страны к переходу на дистанционное обучение.

Как сообщало ИА REGNUM, по последнем данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее достигло 9786. Число умерших от заболевания COVID-19 с начала эпидемии достигло 162.

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