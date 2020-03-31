Оттава, , 06:07 — REGNUM Решение сократить около 15,2 тысячи своих сотрудников в связи с ограничениями полетов приняла крупнейшая авиакомпания Канады Air Canada, 30 марта сообщается на сайте авиаперевозчика.

Еще 1,3 тысячи работников Air Canada отправятся в неоплачиваемый отпуск. Сокращение штата начнется с 3 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта более 30 американских авиакомпаний обратились к властям США за финансовой помощью для сохранения 11 млн рабочих мест в авиаотрасли. Авиаперевозчики в США терпят большие убытки из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса.

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