Пекин, , 06:02 — REGNUM Ливни продолжатся в уезде Юнсин центральной китайской провинции Хунань, где из-за непогоды сошел с рельсов поезд, врезавшийся в преградивший путь оползень, сообщает 30 марта агентство Синьхуа.

Несильные ливни ожидаются в районе в ближайшие сутки, после чего погода постепенно улучшиться до облачной, что должно будет упростить проведение поисково-спасательных работ. Однако, с 1 по 5 апреля в регионе вновь ожидаются мощные ливни с грозами и ураганным ветром.

Как сообщало ИА REGNUM, один человек погиб и еще 127 получили ранения после схода 30 марта поезда с рельсов в уезде Юнсин провинции. Ливни привели к размыванию грунта и сходу оползня, о который разбился поезд.

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