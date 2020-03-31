Пекин, , 05:55 — REGNUM В общей сложности 50 тыс. лицевых масок пожертвовала провинция Хэйлунцзян на северо-востоке Китая японской префектуре Ниигата, сообщает 31 марта агентство Синьхуа.

Маски уже прибыли в пункт назначения, сообщили в канцелярии внешних связей Хэйлунцзяна. Как сообщили власти этого китайского региона, в свое время Ниигата поставила в провинцию защитные костюмы и очки, когда там бушевала эпидемия коронавируса.

Сейчас же провинция отвечает взаимностью и отправила Ниигате необходимые материалы для борьбы с коронавирусом. Отметим, что дружеские отношения между Хэйлунцзяном и Ниигатой были установлены в 1983 году. Регион также отправил медицинскую помощь еще России и Южной Корее.