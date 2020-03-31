Владивосток, , 06:07 — REGNUM Сотрудники полиции при проведении мероприятий по выявлению граждан, нарушающих режим самоизоляции, обнаружили нарушителя в Советском районе Владивостока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приморья.

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Как рассказали в ведомстве, 19-летний молодой человек прибыл из Англии, однако, находясь в режиме самоизоляции, покидал квартиру, нарушая требования Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 года «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения Covid-2019».

«Участковым уполномоченным полиции отдела полиции № 6 (Советский район) в отношении несознательного гражданина составлен административный протокол по части 1 статьи 19.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор)», — говорится в сообщении.

Собранные материалы будут направлены в мировой суд для принятия по нему решения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье полиция нашла семейную пару, сбежавшую из инфекционной больницы.