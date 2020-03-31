Якутск, , 06:03 — REGNUM Старший преподаватель института языков и культуры народов СВ РФ Екатерина Кривошапкина заявила, что целевое обучение молодёжи из числа коренных малочисленных народов Севера должно быть не только по педагогическим направлениям, но и по востребованным в регионе специальностям в промышленной отрасли.

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«Необходимо, чтобы в промышленных компаниях, которые работают в Арктике, были свои представители из числа КМНС. Сделать это можно было бы в рамках проекта «Местные кадры в промышленность». И разумеется, по медицинским направлениям для работы в Арктике», — цитирует Екатерину Кривошапкину Якутия24.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и властям регионов обеспечить организацию целевого обучения для КМНС.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Якутии предложили дополнить статью 69 Конституции, которая «гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами».