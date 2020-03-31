Ульяновск, , 05:48 — REGNUM В Ульяновской области служебные машины администрации губернатора, правительства и муниципальных образований отдадут участковым терапевтам для выездов на дом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор Сергей Морозов.

В регионе отмечают рост выездов врачей по муниципальным образованиям. В связи с этим принято решение «максимально высвободить транспортные средства правительства и муниципальных образований для передачи их медицинским учреждениям».

«Чтобы участковые терапевты — те, кто раньше передвигался пешком или на общественном транспорте, могли себя максимально обезопасить и оперативно прибывать по вызову пациентов. Уже сегодня все руководители администрации губернатора и правительства лишены персональных автомобилей. Машины проходят дезинфекцию и подготовку», — сказал Сергей Морозов.

Всего планируется передать «не менее 40 машин».

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области медосмотр прошли 1054 человека, вернувшихся из-за границы, на учёте остаются 654 человека. С 31 марта в регионе действует режим самоизоляции для всех жителей, он продлится по 5 апреля. Он предполагает запрет на выход из дома — за исключением выхода на работу, в магазин, аптеку, для выноса мусора и выгула собак, а также при необходимости получения экстренной медицинской помощи.