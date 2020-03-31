Пекин, , 05:43 — REGNUM Все больше число туристических мест Китая возобновили свою работу спустя два месяца карантина из-за эпидемии нового коронавируса в стране, сообщает агентство Синьхуа.

В городе Цюйфу провинции Шаньдун на востоке Китая, который также известен как дом Конфуция, возобновили работу все значимые места, включая Кладбище Конфуция, Храм Конфуция, Семейный особняк Конфуция и прочие Конфуцианские святыни.

Свыше 100 туристов посетили эти места после открытия. В городе Чунцине на юго-западе Китая также открылись знаменитые речные туры. Лодки возобновили свое движение по рекам Янцзы и Цзялин в городе, однако лишь в половину своей мощности. Туристов обязывают носить лицевые маски и замеряют их температуру тела на входе.