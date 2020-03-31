Мехико, , 05:43 — REGNUM Власти Мексики объявили режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения в связи с пандемией коронавируса нового типа, заявил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард на пресс-конференции.

«Эпидемия, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, объявляется чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения», — заявил он.

Отмечается, что режим ЧС предварительно продлится до 30 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, по последнем данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Мексике достигло 1094. За последние сутки врачи выявили еще 101 пациента с COVID-19.

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