Благовещенск, , 05:39 — REGNUM С 28 марта по 5 апреля в Приамурье введено ограничение на движение междугородних автобусов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Дневные рейсы будут выполняться по расписание выходного дня — утром и вечером, как обычно. Такие меры необходимы для минимизации угроз населению от распространения коронавирусной инфекции в регионе. Также в правительстве отметили и экономическую составляющую новых мер, так как в регионе с началом всеобщего карантина резко снизился пассажиропоток.

«На всех автотранспортных предприятиях области ежедневно проводится дезинфекция автобусов, водители и сотрудники проходят ежедневный медицинских осмотр», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье на изоляции находятся 45 человек, в том числе 13 граждан КНР.