Москва, , 05:32 — REGNUM Режим самоизоляции за сутки начал действовать в 26 субъектах России, говорится в сообщении официального сайта для информирования населения по вопросам коронавируса («стопкоронавирус.рф»).

К вечеру 30 марта режим самоизоляции введён четырнадцати регионах: республиках Адыгее, Марий Эл, Татарии и Якутии, а также в Архангельской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Липецкой, Рязанской, Свердловской и Ульяновской областях.

Ранее аналогичные меры поддержали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Белгородской, Волгоградской, Курской, Нижегородской и Саратовской областях, в Чечне и Чувашии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по состоянию на 30 марта в России зарегистрировано 1 836 случаев заражения коронавирусом. За весь период зафиксировано 9 летальных случаев, выздоровели 66 человек.

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