Хабаровск, , 05:38 — REGNUM В связи с объявленным недельным карантином по COVID-19 в Хабаровске приостанавливают работу магазины. Власти региона ограничили продажу непродовольственных товаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Работать всю карантинную неделю будут только торговые предприятия, реализующие продукты питания и товары первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM в Хабаровске в краевом инфекционном госпитале находятся 7 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19. Из них трое находятся в отделении интенсивной терапии, один в тяжелом состоянии.