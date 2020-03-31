Ухань, Китай, , 05:10 — REGNUM Городские власти столицы провинции Хубэй города Уханя в Китае сообщили, что 61 госпиталь для лечения больных с COVID-19 были открыты для приема больных с другими диагнозами после дезинфекции, сообщает 30 марта агентство Синьхуа.

По словам заместителя генерального секретаря городского правительства Ли Тао, еще пять госпиталей также начнут прием пациентов без диагноза COVID-19 уже в ближайшее дни. По словам чиновника, пациенты с новым коронавирусом были переведены в госпитали более высокого уровня, поскольку число госпитализированных пациентов с коронавирусом продолжает падать в городе.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе также был закрыт госпиталь для пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ухане закрывается госпиталь для тяжелых пациентов с коронавирусом