Сеул, , 05:09 — REGNUM Общее подтвержденное количество заболевших COVID-19 на территории Южной Кореи составило 9786 пациентов после обнаружения коронавируса еще у 125 человек за последние сутки, 31 марта сообщается на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) республики.

Также за последние сутки в стране скончались четверо больных. Таким образом, число летальных исходов от данного заболевания достигло 162. Всего в Южной Корее на коронавирус было протестировано 383 тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая решили с 1 апреля ограничить авиасообщение с Южной Кореей из-за опасности распространения COVID-19.

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