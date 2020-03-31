Южно-Сахалинск, 31 марта 2020, 05:08 — REGNUM QR-коды, разрешающие перемещаться по городу, получат жители Сахалина.
Читайте также: Россия самоизолируется из-за коронавируса — все новости
По данным АСТВ, такое решение было принято областным оперативным штабом по борьбе с распространением коронавируса.
В период карантина право на передвижение по городу получат сотрудники правоохранительных органов, органов власти, медики, МЧС, сотрудники предприятий пищевой промышленности, прочих, жизненно важных организаций.
Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине подтверждены 4 случая заболевания коронавирусом.