Ухань, Китай, , 05:05 — REGNUM Госпиталь для пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии был закрыт в столице провинции Хубэй городе Ухане, поскольку число таких пациентов продолжило падать, сообщает 30 марта агентство Синьхуа.

К 30 марта все пациенты с COVID-19 были выписаны из Союзного госпиталя в Долине оптики или переведены в другие больницы. Там в свое время проходили лечение 1462 пациента с коронавирусом.

Команды медиков из Шанхая, Цзянсу, Чжэцзяна, Фуцзяни, Шаньдуна и Гуандун, которые помогали в лечении, вернутся домой после почти двух месяцев тяжелых трудов в госпитале. В настоящее время госпиталь готовится принимать пациентов и без коронавируса.

Отметим, что по данным хубэйской комиссии здравоохранения в общей сложности 1733 пациента с диагнозом COVID-19 по-прежнему проходят лечение в госпиталях региона, из которых 427 в тяжелом состоянии и 174 — в критическом.