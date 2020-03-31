Якутск, 31 марта 2020, 05:04 — REGNUM Депутат Госсобрания Якутии Виктор Федоров в видеообращении к колегам заявил, что внёс поправки в статью 28 Регламента парламента в части проведения пленарных заседаний в дистанционном режиме, и призвал их поддержать, так как работа парализована, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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«Мы оказались не готовы работать в таких условиях. Работа нашего парламента оказалась парализованной. При этом нам необходимо принять ряд неотложных законов, от которых напрямую зависит жизнеспособность республики.
В действующем Регламенте Госсобрания при проведении заседаний комитетов и комиссий разрешается заочное голосование. Но на пленарные заседания эта норма не распространяется.
Я внёс поправки в части проведения пленарных заседаний в дистанционном режиме», — обратился со своей страницы в FB Виктор Фёдоров.
По словам депутата, парламент должен собраться хотя бы на непродолжительное время для принятия поправок, при этом с соблюдением всех мер предосторожности.
«Заранее обсудив предлагаемую поправку, выработав в комитетах и фракциях заочно единую позицию, мы сможем быстро её утвердить. А уже потом в режиме заочного голосования принимать неотложные законы. Считаю, что подобные поправки о заочном голосовании должны быть приняты и на уровне представительных органов муниципалитетов, которые также не функционируют в условиях пандемии коронавируса».
Как сообщало ИА REGNUM, из-за распространения коронавируса Госдума сократила число пленарных заседаний.
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