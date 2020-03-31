Оттава, , 04:52 — REGNUM 7424 тысяч человек, заразивших новым коронавирусом, выявлено в Канаде, еще 89 пациентов скончались, 30 марта сообщается на сайте канадского министерства здравоохранения.

За последние двое суток в стране выявили еще 2 тысячи человек с коронавирусной инфекцией нового типа, а также 28 летальных исходов от COVID-19.

Среди канадских регионов по количеству пациентов с коронавирусом по-прежнему лидирует провинция Квебек — 3430 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта канадские власти объявили о том, что к нарушителям карантинного режима будут применяться наказания в виде штрафов и тюремных арестов.

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