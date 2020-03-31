Пекин, , 04:51 — REGNUM В общей сложности 100 входящих рейсов в Пекин были перенаправлены в другие города Китая на 29 марта, сообщили в Администрации гражданской авиации Китая.

Число въезжающих в Китай через аэропорты по всей стране пассажиров сократится до 4000 человек на текущей неделе против 25 000 в пике по мере того, как Китай усиливает меры защиты против «импортного» коронавируса, сообщил представитель администрации Цзинь Цзюньхао.

Начиная с 23 марта международные входящие рейсы в Пекин должны будут распределяться по 12 других аэропортам, включая тех, что расположены в городах Тяньцзинь, Хух-Хото, Тайюань, Шанхай, Шицзячжуан, Цзиань, Циндао, Шэньян, Далянь, Чжэнчжоу и Сиань.

Прилетевшие пассажиры должны будут пройти специальные карантинные процедуры прежде, чем им будет позволена дальше двигаться в сторону китайской столицы и в другие районы страны. С 19 по 29 марта авиакомпании Китая не впустили в страну 443 иностранца с подозрениями на коронавирус. Их просто не приняли на борт самолетов.