Мехико, , 04:50 — REGNUM Уже 1094 случая заражения коронавирусной инфекцией официально подтверждено в Мексике, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные мексиканского минздрава.

По его данным, число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Мексике выросло на 101 за прошедшие сутки. Также за 24 часа умерли еще восемь человек от заболевания COVID-19. Общее число летальных исходов в стране достигло 28.

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Как сообщало ИА REGNUM, пока по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Латинской Америке лидируют Бразилия, Чили и Эквадор. В этих странах количество заболевших COVID-19 приблизилось к 2000 или превысило эту цифру.