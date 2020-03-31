Веллингтон, , 04:40 — REGNUM Власти Новой Зеландии продлили срок действия режима чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, заявил министр гражданской обороны страны Пеени Хенаре, сообщает пресс-служба новозеландского правительства.

«Чрезвычайное положение в стране, объявленное для того, чтобы остановить распространение COVID-19, продлено еще на семь дней», — заявил он.

Хенаре добавил, что режим ЧП будут продлевать и в дальнейшем, если это потребуется. Соответствующее решение будет приниматься еженедельно на основании рекомендации штаба по ЧС и гражданской обороне.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в Новой Зеландии зафиксировали первый летальный случай от заражения коронавирусом нового типа. На тот момент число подтвержденных и вероятных случаев заболевания достигло 514.

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