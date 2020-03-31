Пекин, , 04:38 — REGNUM На материковой части Китая не выявлено ни одного нового внутреннего случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщает 31 марта агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, тем не менее выявлено 48 «импортных» случаев заражения коронавирусом. На текущий момент в общей сложности 771 таких случаев зафиксировано в Китае. Один человек скончался от коронавируса в Китае за прошедшие сутки и еще у 44 четырех человек поставлено подозрение на коронавирус. 282 человека были выписаны из больниц по выздоровлению.

Общее число заразившихся в Китае этой опасной инфекцией достигло 81 518 человек, включая 2161 пациента, которые до сих пор получают лечение. Выписано из больниц было уже 76 052 человека, 3305 человек скончались.