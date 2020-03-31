Панама, , 04:04 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Панаме превысило 1 тыс. и достигло 1075, заявила глава минздрава республики Росарио Тернер на пресс-конференции.

По ее данным, за прошедшие сутки было выявлено 86 новых случаев заболевания COVID-19. Количество летальных исходов от заражения коронавирусом нового типа достигло 27. Тернер отметила, что большинство заболевших в настоящее время находятся дома на самоизоляции. В больницах размещены 109 человек, из них 43 находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число подтвержденных случав заражения коронарусом в Южной Америке превысило 15 тыс. По число заболевших лидируют Бразилия, Чили и Эквадор.

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