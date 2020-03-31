Владивосток, , 04:12 — REGNUM Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев представил личному составу Управления МВД по Приморскому краю нового руководителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого управления.

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Указом президента на эту должность назначен генерал-майор Олег Стефанков. Ранее он занимался должность заместителя начальника главного управления МВД по Красноярскому краю.

«Олег Иванович приобрел большой управленческий опыт. Рассчитываю, что его организаторские способности будут в полной мере реализованы и в новом для него субъекте. В условиях, когда подчиненных подразделений стало ещё больше», — сказал Колокольцев.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник Приморского УМВД генерал-майор Афанасьев отправлен в отставку.