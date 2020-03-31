Якутск, , 03:57 — REGNUM В Якутии для детей медиков, сотрудников МВД, ЖКХ, санитарных врачей и других, кто обеспечивает жизнедеятельность республики, в нерабочую неделю открыты дежурные группы и детские сады, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Дежурные сады и группы открыты в 26 муниципальных районах и в двух городских округах. На данный момент открыты 37 садов, 69 дежурных групп, которые посещают 459 детей.

В Якутске дежурным детским садом определена «Искорка», в саду открыто две группы на 24 ребёнка от 2 до 7 лет. При необходимости группы будут работать в круглосуточном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, детские сады в Санкт-Петербурге не будут брать плату в связи с распространением коронавируса.