Петропавловск-Камчатский, 31 марта 2020, 03:56 — REGNUM Прилетающие на Камчатку пассажиры шокированы тем, как в аэропортах страны противостоят распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19. По мнению людей, аэропорты, которые должны стать «передовой» по противодействию распространения инфекции, этот рубеж «сдали без боя».
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С пассажирами самых различных рейсов, прибывающих на полуостров, поговорили корреспонденты Кам 24.
«Ни в Шереметьево, ни в аэропорту Елизово (Камчатка) нас никто не проверял. Никаких тепловизоров или чего-то подобного. Разгуливали в свободном режиме, кто в масках, кто без них. А в аэропорту Шереметьево половина иностранцев. В самолёт заходили свободно. В Елизово тоже вышли без всяких проверок. Сразу прошли в багажное отделение и на выход. Власти призывают нас сидеть дома и нести ответственность за своё здоровье. Но они не проводят простой проверки людей, прилетающих из мест, где распространяется коронавирус», — рассказала депутат из Елизово Светлана Лебедева, прилетевшая на Камчатку в минувшую пятницу, 27 марта.
Ещё одна жительница Камчатки, Юлия Калугина, вернувшаяся 31 марта из Симферополя, в ужасе от безответственности в аэропортах страны:
Женщина также рассказала, что её знакомые прилетели на Камчатку с Бали через Москву, их также нигде не проверяли. Юлия высказала возмущение по этому поводу: ведь всем известно, что вирус путешествует по планете.
В управлении Роспотребнадзора по Камчатскому краю журналистам сообщили, что пассажиров внутренних рейсов действительно не проверяют нигде в России. По распоряжению губернатора Камчатки одно время проверяли прибывающих из Хабаровска и Владивостока, но вскоре от этой практики отказались.
В комментариях к публикации камчатцы выражают сильную обеспокоенность: они осознают, что медицина на полуострове находится в плачевном состоянии и боятся заразиться коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Сахалина приняли решение о проверке на коронавирус и изоляции всех пассажиров, прибывающих на остров: как из-за рубежа, так и с материковой части России.