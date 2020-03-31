Ханты-Мансийск, , 03:44 — REGNUM В Югре на Приобском месторождении один из вахтовиков госпитализирован с подозрением на заражение COVID-19. Об этом сообщает «СургутинформТВ».

Якобы мастер буровой недавно вернулся из зарубежной поездки. Уже на вахте обратился в медпункт с симптомами простуды. Его отправили в Ханты-Мансийск 27 марта, а 29 марта на буровую прибыли сотрудники Роспотребнадзора и 20 вахтовиков, контактировавших с мастером, были доставлены в обсерватор «Юган».

У информационного агентства «ЮграPRO» другие сведения. Их источник на месторождении сообщает, что Роспотребнадзор предписал произвести дезинфекцию в общежитии вахтовиков. В Ханты-Мансийск увезли 11 человек, а в обсерватор «Юган» только трёх.