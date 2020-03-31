Магадан, Магаданская область, , 03:41 — REGNUM В Магаданской области в режиме самоизоляции находятся 195 человек, вернувшихся из-за границы, за их состоянием ведётся круглосуточное наблюдение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«Всего обследовано 416 человек. В одном случае получен первично положительный результат. Женщина в экстренном порядке госпитализирована в инфекционную больницу. Заболевание протекает в лёгкой форме, состояние пациентки удовлетворительное. Все, кто был с ней в тесном контакте, изолированы в инфекционной больнице на 14 дней. Это семья и медработники, оказывающие помощь пациентке, несмотря на то что были в защитной одежде, таков установленный порядок.

Всего в Магаданской области госпитализировано с подозрением на коронавирус восемь человек, в обсервации как контактные, находятся ещё шесть», — пояснила главный внештатный инфекционист минздрава Колымы Елена Кузьменко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии ждут из Новосибирска результаты проб, взятые у медсестры из больницы, первично получен положительный анализ на коронавирус.