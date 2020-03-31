Владивосток, , 03:37 — REGNUM В Приморье полиция нашла молодую семейную пару, сбежавшую из карантина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Ранее они вернулись из Израиля, получили предписания об изоляции, но отказались выполнять положенные требования.

«Сотрудники полиции совместно с представителями Роспотребнадзора, бригадой скорой медицинской помощи посетили по месту жительства в селе Воздвиженка граждан, находившихся на карантине и самовольно покинувших медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье семейная пара сбежала из инфекционной больницы во Владивостоке после того, как была госпитализирована с подозрением на коронавирус.