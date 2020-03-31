Гуйян, Китай, , 03:34 — REGNUM Бывший заместитель генерального директора алкогольной компании Kweichow Moutai Group был приговорён к 10 годам тюрьмы за взяточничество в Китае, сообщает 30 марта агентство Синьхуа.

Гао Шоухун выл высокопоставленным руководителем крупнейшей компании, производящей алкоголь в Китае. Приговор был вынесен местным судом провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Он также включает в себя 500 тыс. юаней (около $70 636) штрафа, а также конфискацию всей нелегальной заработанной Гао собственности на сумму более 7,17 млн юаней.

Суд установил, что с 2009 по вторую половину 2018 года Гао, пользуясь своим должностным положением одного из руководителей государственного предприятия получал нелегальные доходы, лоббируя интересы третьих лиц. Суд принял во внимание, что Гао пошел на сотрудничество со следствием.