Вашингтон, , 03:10 — REGNUM Самолеты с медицинскими принадлежностями были отправлены Россией и Китаем в США, заявил американский президент Дональд Трамп 30 марта в ходе пресс-конференции.

По словам президента, у США отличные отношения с многими странами, что должно сильно помочь стране. Трамп также отметил, что кроме РФ и КНР, помощь прислали еще ряд государств. При этом он не стал приводить каких-либо подробностей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в больницах США медики страдают от нехватки медицинских принадлежностей и оборудования после наплыва большого количества пациентов с COVID-19.

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