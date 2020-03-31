Петропавловск-Камчатский, , 03:11 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Илюхин поручил оперативному штабу по борьбе с распространением COVID-19 рассмотреть возможность полной изоляции полуострова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В адрес главы региона поступило обращение от граждан о необходимости полностью «закрыть» Камчатку от внешнего мира на период пандемии.

«Знаю, что многие камчатцы выступают в поддержку этой инициативы. Я уже дал поручение в рамках регионального штаба оценить все «за» и «против», а также саму возможность принятия такой меры», — сказал Владимир Илюхин.

Решение властей будет озвучено в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, десятки пассажиров, прилетевших из Таиланда на Камчатку ещё 24 марта, проигнорировали все карантинные предписания, не явились в медучреждения и до сих пор где-то гуляют. Губернатор пообещал таким принятие самых жёстких мер.