Петропавловск-Камчатский, , 03:10 — REGNUM Пассажиры, прибывшие из Таиланда на Камчатку, не явились на обследование в медучреждения. Таких 63 человека. Губернатор Владимир Илюхин пообещал применить к нарушителям максимально жёсткие меры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Между тем, отдыхавшие в Таиланде камчатцы прибыли чартером на полуостров ещё 24 марта. И они до настоящего времени игнорируют карантинные предписания.

Всего на Камчатку в тот день прилетели из Таиланда 267 пассажиров. Им измерили температуру и выдали предписания об обязательной самоизоляции и явке в медучреждения по месту жительства.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине власти идут на беспрецедентные меры для недопущения распространения COVID-19: пассажиров, прибывающих из-за рубежа, а также из материковых регионов РФ, прямо из аэропорта везут в карантинные пункты, под которые отданы базы отдыха, гостиницы, санаторий.