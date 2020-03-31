Владивосток, , 03:07 — REGNUM Приморские школы оборудуют антибактерицидными лампами и бесконтактными термометрами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Данные меры позволят предотвратить распространение вирусных инфекций в образовательных учреждениях, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

«Оснастим все школы необходимым инвентарем, чтобы минимизировать последствия вирусного распространения. В образовательные учреждения поступят средства индивидуальной защиты, антибактерицидные лампы, бесконтактные термометры. Везде будут дезинфицирующие средства. Это определенно пойдёт на пользу, каждый класс будет оборудован», — подчеркнул Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморья остановили добровольное тестирование на коронавирус. Теперь процедура проводится только по медицинским показаниям.