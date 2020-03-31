Тюмень, , 02:48 — REGNUM В Тюменской области за первую неделю работы волонтёрского штаба помощи пожилым гражданам на горячую линию поступило около 250 обращений. Об этом сообщает пресс-служба регионального штаба Общероссийского народного фронта.

Все обращения отработаны. Из них большая часть касается доставки продовольствия, лекарств. Только за 28 и 29 марта волонтёры отработали около 65 заявок. Отмечается, что с каждым днём количество заявок по номеру 8−800−201−41−41 увеличивается, а число волонтёров растёт.

В оперативном штабе Тюменской области помощи пожилым людям на период карантина по COVID-19 состоит около 150 волонтеров из Общероссийского народного фронта, «Молодежки ОНФ», «Волонтеров-медиков», поискового отряда «Белая Сова», Ассоциации волонтерских центров, «Молодой гвардии».

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