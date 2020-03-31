Анадырь, , 03:06 — REGNUM В отдалённых и труднодоступных территориях Чукотки, в связи с карантинной ситуацией по коронавирусу, проведение досрочной Всероссийской переписи населения в 2020 году откладывается до нормализации эпидемиологической обстановки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Чукотка первой в России начинает переписную кампанию. Досрочная перепись должна была пройти с 1 апреля по 1 мая в отдалённых районах округа.

В Анадыре и Угольных Копях перепись планировалась в общеустановленные сроки — в октябре 2020 года.

С 30 марта весь округ ушёл на «президентские каникулы».

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Росстата анализирует ситуацию и рассматривает различные варианты для эффективного проведения переписи в прежнем формате.