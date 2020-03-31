Якутск, , 02:32 — REGNUM С 30 марта глава Якутии Айсен Николаев в связи с распространением коронавируса в нескольких городах республики ввёл режим полной самоизоляции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Под самоизоляцию попали: Якутск, Жатай, Нерюнгринский и Мирнинский районы.

«Эти города и районы являются воротами в республику, и здесь или уже есть болезнь, или существует самый высокий риск её проникновения», — пояснил Николаев.

Теперь с 30 марта и до снятия режима, жители перечисленных городов и районов не должны покидать свои дома, за исключением крайней необходимости.

На работу будет ходить тот, кто по долгу службы обязан это делать. Разрешается выйти в ближайший магазин, вынести мусор, выгулять домашних животных рядом с домом.

Также до 6 апреля запрещена продажа алкоголя и ограничена работа общественного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, режим самоизоляции для жителей Москвы введён из-за того, что многие москвичи не выполняли рекомендации по добровольной самоизоляции.