Вашингтон, , 02:22 — REGNUM В Соединенных Штатах количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 160 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, ведущего мониторинг на основе официальных данных.

По его данным, число выявленных случаев COVID-19 в США достигло 160 020. Количество летальных исходов достигло 2953. Отмечается, что наиболее пострадавшим от коронавирусной инфекции оказался штат Нью Йорк, в нем подтверждено более 66 тыс. случаев заражения новой инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство США совместно с компанией Johnson & Johnson потратят миллиард долларов на производство экспериментальной вакцины от коронавируса. Отмечается, что вакцина пока не показала эффективность, однако ее производство начнется уже в ближайшее время.

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