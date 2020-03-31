Лос-Анджелес, США, , 02:10 — REGNUM Riot Games назвала дату старта закрытого бета-тестирования своего тактического онлайн-шутера Valorant. Об этом 30 марта сообщил портал Screen Rant со ссылкой на пресс-службу компании.

Геймеры, проживающие в Канаде, США, ЕС, России и Турции смогут присоединиться к тестам с 7 апреля 2020 года. Отмечается, что для этого они должны иметь учетную запись на сайте Riot Games, связанную с аккаунтом на Twitch. Просматривая на этом видеостриминговом сервисе трансляции, они смогут получить личный доступ к программе бета-тестирования.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что одним из персонажей Valorant будет русский снайпер с псевдонимом «Сова». Видео с демонстрацией его возможностей разработчики опубликовали 19 марта 2020 года на YouTube-канале проекта.

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