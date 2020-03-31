Вашингтон, , 02:02 — REGNUM Распоряжение, предписывающее жителям столицы США оставаться дома, выпустила мэр Вашингтона Мюриел Боузер. Об этом она сообщила 30 марта на своей странице в Twitter.

Гражданам разрешено выходить из жилища только в случае необходимости или на прогулку, но при условии соблюдения социальной дистанции.

Нарушителям предписания грозит штраф и тюремное заключение на срок до трех месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции в столице США был введен режим чрезвычайной ситуации.

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