Митровица, Косово, , 11:59 — REGNUM В сербских муниципалитетах самопровозглашенной Республики Косово было выявлено три случая заражения коронавирусом. Однако информация об этом не поступила в Приштину.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, власти косовских муниципалитетов с сербским большинством сообщили о случаях заражения в Белград. По одному случаю заражения было обнаружено сразу в трех сербских муниципалитетах Косово — в Северной Митровице, Лепосавиче и Грачанице (неподалеку от Приштины).

Тесты образцов на коронавирус был проведены в Институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» в Белграде. Зараженные были перевезены на лечение в город Ниш в Сербии по рекомендации министерства здравоохранения Сербии.

По словам директора клинического больничного центра Северной Митровицы Милана Ивановича прямых контактов между системой здравоохранения Косово и сербскими муниципалитетами нет. По словам врача, первые случаи заражения среди косовских сербов стали следствием несерьезного отношения людей к данному заболеванию. По его словам, заразившимися оказались лица, ранее принимавшие участие в массовом мероприятии.

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