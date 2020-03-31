Лондон, , 01:55 — REGNUM Еще 2619 случаев заражения коронавирусом нового типа выявлено в Великобритании за последние 24 часа, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения и соцзащиты Соединенного Королевства.

По данным ведомства, общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в стране превысило 22 тыс. и достигло 22 448. Отмечается, что правительство Великобритании намерено потратить около 75 миллионов фунтов стерлингов, чтобы вывезти граждан страны из-за границы.

Как сообщало ИА REGNUM, к 30 марта количество погибших от коронавирусной инфекции в Великобритании выросло на 159 человек. Теперь общее количество летальных исходов на территории страны достигло 1284.

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