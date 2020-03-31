Уагадугу, , 01:35 — REGNUM Новые 24 случая заражения коронавирусной инфекцией подтвердили в Буркина-Фасо за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба правительства страны.

«За 30 марта еще 24 пациента показали положительный результат анализов на COVID-19, из них 19 — в Уагадугу, столице страны», — говорится в сообщении.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Буркина-Фасо достигло 246. Также в стране заболели COVID-19 шесть министров.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта подтвердилось заражение коронавирусом нового типа у посла США в Буркина-Фасо. В дипмисии отметили, что заболевшего COVID-19 изолировали, посольство продолжает обслуживать граждан США.

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