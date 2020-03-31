Сыктывкар, , 01:33 — REGNUM Указ о введении в Коми режима самоизоляции для всех жителей республики подписал глава региона Сергей Гапликов, 30 марта сообщили в его пресс-службе.

Решение вступает в силу с 31 марта и будет действовать до 12 апреля включительно. В связи с мерами по нераспространению коронавирусной инфекции жители республики обязаны не покидать места проживания за исключением случаев обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, походов в ближайший магазин, выноса мусора и выгула собак не расстоянии, не превышающем 100 метров от места жительства.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным в Коми выявлено 22 человека, зараженных новым коронавирусом.

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