Абу-Даби, , 01:21 — REGNUM Еще 41 случай заражения коронавирусной инфекцией подтвердили в Объединенных Арабских Эмиратах за последние 24 часа, заявила представитель министерства здравоохранения страны Фарида аль-Хосани на пресс-конференции.

По ее словам, среди новых пациентов с COVID-19 есть граждане различных государств. Большинство из них находятся в стабильном состоянии, лишь два новых зараженных — в критическом. Также за прошедшие сутки умерли два человека от заражения коронавирусом нового типа, общее число летальных исходов достигло пяти.

Также общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране достигло 611.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта из ОАЭ вывезли последнюю группу российских туристов в количестве 150 человек. В тот же день самолет с гражданами России приземлился в Москве.

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