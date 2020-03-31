Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 01:10 — REGNUM Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции вводится с 31 марта для всех жителей Ростовской области, 30 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
Гражданам запрещается покидать свои дома без необходимости.
Кроме того, в распоряжении прописывается проведение ряда дополнительных санитарно-профилактических мероприятий, а также действий по обеспечению непрерывной работы объектов жизнеобеспечения.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области зарегистрировано два человека с заболеванием COVID-19.
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